The Express – Attenta Inter, Chiesa finisce sul taccuino del Manchester United

Dopo aver sfiorato la Juventus la scorsa stagione, bloccato dal cambio di proprietà con l’arrivo di Rocco Commisso, Federico Chiesa verosimilmente potrebbe lasciare la Fiorentina la prossima estate. Oltre ai bianconeri, intorno ai quali sembra che il club viola abbia però posto una sorta di veto, sul calciatore classe 1997 in Italia c’è anche l’Inter, che più volte ha fatto il suo nome nei vari colloqui avuti con la Fiorentina.

Anche dall’estero, come risaputo, le contendenti sul suo nome di certo non mancano. Come riferito ad esempio da The Express, il Manchester United ha individuato proprio Chiesa come uno dei possibili rinforzi in vista del prossimo anno. In quel ruolo, però, un altro papabile candidato è Jadon Sancho del Borussia Dortmund, conteso con altri club della Premier League. La valutazione dell’esterno viola, nonostante una stagione fatta di alti è bassi, non si è nel tempo schiodata dai 70 milioni di euro iniziali.

