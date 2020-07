The Sun – Emerson nel mirino, Marotta cerca lo sconto! Il rapporto Conte-Chelsea è però un ostacolo

Dopo il primo colpo di mercato annunciato all’inizio di luglio, ovvero Achraf Hakimi, l’Inter continua a muoversi alla ricerca di un rinforzo sulle fasce. Il primo nome sulla lista della società è Emerson Palmieri, esterno sinistro in forza al Chelsea, allenato da Antonio Conte proprio ai Blues per metà stagione nel 2018.

Come riporta The Sun la valutazione del club londinese è di 27 milioni di sterline ma Beppe Marotta è convinto di strapparlo a prezzo di saldo. I rapporti tra il Chelsea e l’attuale tecnico dell’Inter però sono ai minimi termini e potrebbero rappresentare un ostacolo per lo sconto da ricevere su Emerson. Conte infatti – si legge – ha già fatto sapere alla società che difficilmente il club di Roman Abramovich abbasserà il prezzo.

