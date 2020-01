The Sun – Il West Ham torna alla carica per Gabigol: anche il Chelsea sulla scia

Dopo il raffreddamento della pista Flamengo, il futuro di Gabigol è praticamente tornato in bilico. Il centravanti brasiliano, rientrato ufficialmente sotto la proprietà dell’Inter dopo la scadenza del prestito annuale, non si aggregherà con il resto dei compagni ad Appiano Gentile, visto che la posizione da parte della società nerazzurra più volte è stata chiarita ribadendo che il calciatore non rientrerà nei futuri progetti sportivi del club.

Secondo quanto rivelato dal The Sun, quella della Premier League col passare dei giorni sta diventando una pista sempre più concreta. Se fino a poco tempo fa sembrava essersi tirato fuori dalla corsa il West Ham a causa della bocciatura nei suoi confronti di Manuel Pellegrini, il cambio di allenatore potrebbe aver cambiato tutto. David Moyes, infatti, si è già detto aperto a valutare l’investimento per la finestra di gennaio. Anche il Chelsea, però, avrebbe fatto qualche sondaggio dopo essersi allontanata dall’obiettivo Sancho.

