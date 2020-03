The Sun – L’Inter non riscatterà Sanchez: guaio United, super “tassa” annuale!

Il futuro di Alexis Sanchez sembra segnato: l’attaccante cileno non sarà riscattato dall’Inter e farà così ritorno al Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, la dirigenza dei Red Devils sarà costretta a riconoscere all’ex Barcellona circa 1,2 milioni di euro all’anno.

Il premio in denaro, secondo quanto emerso dall’inchiesta Football Leaks, gli spetta dal gennaio 2018, quando decise di lasciare l’Arsenal per sottoscrivere un ricco contratto con i Red Devils da 423.000 euro a settimana più bonus (inclusi gli 8.472 euro per ogni apparizione in prima squadra).

Una fonte vicina al club inglese ha parlato così al giornale: “Tutti sono a conoscenza di quanto percepisce Alexis, bonus inclusi. Non ha avuto molto spazio in Italia, ma al momento l’Inter sta pagando la metà del suo stipendio”.

