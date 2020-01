The Sun – Spinazzola all’Inter? Ashley Young spera ancora di raggiungere Conte in Italia

Nella mattinata di oggi si capirà quale sarà l’esito della trattativa in ballo tra Inter e Roma per lo scambio dei cartellini di Politano e Spinazzola: l’esterno ex Atalanta e Juventus è chiamato a svolgere alcuni test atletici con l’Inter che vuole rassicurazioni sulla tenuta fisica del giocatore.

Qualora l’affare non vada in porta, tornerebbe di moda in casa Inter il nome di Ashley Young. Secondo quanto riportato dal The Sun, l’esterno classe 1985 del Manchester United spera ancora di trasferirsi in Italia nonostante il possibile arrivo di Spinazzola a Milano. Il capitano dei Red Devils, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo del suo club, starebbe spingendo per raggiungere subito Conte in Italia. Su di lui rimane vivo anche l’interesse della Lazio, da vedere se l’Inter riuscirà a trovare l’intesa economica con lo United.

