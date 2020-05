The Sun – Svolta Lazaro, il Newcastle ci ripensa: si tratta con l’Inter il riscatto

E’ pronta una vera e propria rivoluzione in casa Newcastle con l’arrivo della ricchissima proprietà saudita. Se inizialmente si pensava che Valentino Lazaro – in prestito agli inglesi dall’Inter dallo scorso gennaio – dovesse tornare a fine stagione ad Appiano Gentile, in realtà stando a quanto raccolto dal The Sun Sport, ci sarebbero stati dei grossi ripensamenti nelle ultime ore. A quanto pare, l’esterno austriaco potrebbe addirittura essere uno dei primissimi acquisti messi a segno a titolo definitivo dalla nuova dirigenza.

Secondo il tabloid inglese sono attualmente in atto i contatti tra le due società interessate per il pagamento del trasferimento. Come da accordi, il Newcastle dovrebbe versare all’Inter 23,5 milioni di euro per assicurarsi una volta per tutte le prestazioni sportive dell’ex Hertha Berlino. Lazaro, difatti, era arrivato dal campionato tedesco solamente la scorsa estate in Italia, salvo poi ricevere la momentanea bocciatura da parte di Antonio Conte a gennaio ed essere spedito in prestito in Premier League.

