TL – Inter, in via di definizione l’acquisto di Mertens: offerto biennale da 5 milioni

Potrebbe essere Dries Mertens il primo acquisto dell’Inter la prossima estate. Il suo arrivo, naturalmente a parametro zero per via della scadenza di contratto con il Napoli, sancirebbe a quel punto il ritorno definitivo di Alexis Sanchez al Manchester United dopo il prestito di Milano in chiaroscuro. L’attaccante belga, che condivide con il club nerazzurro gli stessi principi e la voglia di alzare un trofeo, potrebbe trovare ad Appiano Gentile il gruppo ideale per esprimere le sue qualità.

Come spiegato da TeleLombardia, le parti avrebbero praticamente già trovato l’accordo per l’ingaggio a parametro zero. Decisiva l’offerta formulata dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta che ha proposto a Mertens un biennale da 5 milioni a stagione più bonus alla firma. L’attaccante avrebbe già chiesto al connazionale Lukaku suggerimenti per cercare una casa a Milano, incaricando un agente immobiliare. Proprio il belga nerazzurro, sta spingendo parecchio affinché la trattativa giunga a buon fine.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!