TMW – Ausilio vicino all’addio: l’Inter potrebbe annunciarlo domani!

In seguito alla fuga di notizie degli ultimi giorni, continuano ad arrivare conferme circa il possibile divorzio tra l’Inter e il ds Piero Ausilio. Sebbene la rottura con Antonio Conte, alla base dell’addio del dirigente interista pare esserci soprattutto un fortissimo interesse di mercato da parte della Roma del nuovo corso inaugurato da Friedkin. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’offerta giallorossa potrebbe infatti convincere Ausilio ad intraprendere una nuova esperienza manageriale.

Di contro, invece, l’Inter starebbe pensando ad una doppia ipotesi: promuovere l’attuale vice di Ausilio, Dario Baccin, che negli ultimi anni ha sempre svolto un ottimo lavoro per la società; oppure puntare proprio sull’ex giallorosso Gianluca Petrachi. Secondo TMW, addirittura, il divorzio tra l’Inter e Ausilio potrebbe concretizzarsi proprio nella giornata di domani, quella decisiva per il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. I due affari, in ogni caso, non sembrano essere direttamente connessi tra di loro.

