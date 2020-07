TMW – Gaich ad un passo dal Cska Mosca. Accordo nella notte: le cifre

Adolfo Gaich non arriverà, per il momento, in Serie A. Come riportato da Tuttomercatoweb l’attaccante del San Lorenzo, accostato anche all’Inter sul mercato, diventerà un nuovo giocatore del Cska Mosca.

L’intesa tra le parti è stata raggiunta nella notte. L’operazione è da nove milioni di euro più bonus che potrebbero far lievitare il prezzo fino a quota 12. Gaich si unirà al Cska con un contratto di cinque anni.

