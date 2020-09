TMW – Grassia: “Inter al lavoro per prendere Messi l’anno prossimo”

Continua a tenere banco il tormentone Lionel Messi. L’argentino e il suo entourage, stanno continuando la loro battaglia con il Barcellona, i catalani però non sembrano essere assolutamente disposti a lasciarlo partire a zero. Di questo tema e di altri spunti di mercato, ha parlato il giornalista della Rai Filippo Grassia, intervistato da TMW.

Su Messi: “Io credo che l’Inter stia lavorando per portare l’argentino in nerazzurro il prossimo anno. Magari a costo zero, anche se il suo ingaggio viaggia sui 52-53 milioni netti. Ci sono persone che stanno lavorando insieme ad un pool di sponsor per portare Messi all’Inter, questo è sicuro”.

Continuando sul prossimo campionato e su Conte: “Anche senza Messi, l’Inter parte favorita per lo scudetto a mio modo di vedere. Devo dire la verità però, Conte non mi ha convinto per nulla a livello tattico, sembra conosca solo il modulo con la difesa a 3. Se avesse giocato a 4 avrebbe ottenuto più punti già nello scorsa stagione. Penso che i nerazzurri hanno buttato all’aria sia il successo in campionato, Coppa Italia ed Europa League”.

In chiusura sui possibili rinforzi: “Serve solo un play.maker, per il resto la squadra va bene così”.

