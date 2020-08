TMW – Il padre di Messi è a Manchester: parlerà con il City per il futuro di Leo

Lionel Messi è ad un passo dall’addio al Barcellona. La notizia nelle ultime ha sicuramente scosso tutti gli addetti ai lavori ma il suo ciclo con il club blaugrana sembra davvero terminato. Ora bisognerà capire quale sarà la destinazione preferita dalla Pulce per il suo futuro e – tra queste – ci sarebbe anche l’Inter. Gli indizi che collegherebbero Messi ai nerazzurri ci sono, anche se al momento il Manchester City è la squadra in vantaggio.

Come riporta TuttoMercatoWeb.com il padre di Messi, Jorge, è volato in direzione Manchester per parlare con il City. La figura di Pep Guardiola potrebbe essere la chiave decisiva . Sul piatto inoltre c’è un’offerta faraonica per convincere il fenomeno argentino.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<