TMW – Inter, Conte non molla Izzo: nuovo assalto in estate. Ma il Torino spara alto

In attesa di capire quale sarà il provvedimento scelto per il proseguo del campionato, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare anche sul mercato in vista della prossima finestra estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Conte avrebbe chiesto alla propria società di puntellare la difesa con un altro rinforzo: uno dei profili seguiti da tempo dall’Inter è Armando Izzo, difensore centrale azzurro del Torino.

Cairo lo valuta 30 milioni di euro ma l’Inter conta di abbassare le pretese del presidente granata grazie anche alla spinta dello stesso giocatore che sarebbe intenzionato a fine anno di lasciare il Toro. Le parti sono al lavoro per capire gli eventuali margini della trattativa.

