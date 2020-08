TMW – Inter, con l’addio di Conte si candida Pochettino. E Petrachi potrebbe sostituire Ausilio

Non resta che sviluppare ipotesi sulle prossime scelte che la dirigenza dell’Inter effettuerà in caso di divorzio da Antonio Conte. Il tecnico leccese, che domani avrà un faccia a faccia determinante con il presidente Steven Zhang, sembra infatti intenzionato a lasciare Milano dopo appena una stagione. Tra i possibili sostituti per la panchina, nonostante in pole position vi sia da tempo Massimiliano Allegri, nelle ultime ore si è fatto pure il nome di Mauricio Pochettino, ex Tottenham.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il tecnico argentino resta però nettamente dietro all’italiano nelle preferenze della dirigenza. E attenzione al ruolo di direttore sportivo, perché negli ultimi giorni si è parlato di un possibile assalto della Roma per Piero Ausilio. Qualora l’attuale ds nerazzurro dovesse realmente accettare l’allettante proposta di mercato giallorossa, tra i candidati di casa Inter attenzione all’ex romanista Gianluca Petrachi come sostituto.

