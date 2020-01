TMW – Inter, Kucka colpo last minute se parte Vecino

In seguito alla rottura tra Antonio Conte e Matias Vecino degli ultimi giorni, l’Inter ha accelerato i discorsi di mercato con le squadre interessate nei confronti dell’uruguagio. Il centrocampista, che ad inizio stagione era stato trattenuto dallo stesso tecnico leccese, è adesso ad un passo dalla cessione dopo oltre due anni giocati in maglia nerazzurra. Come sappiamo, l’Everton ha già avanzato una proposta di 14 milioni di euro, ma si aspetta un altro rilancio che possa arrivare quantomeno sui 18.

Per questo motivo, l’Inter sta cercando profili a basso costo da inserire in squadra per sopperire numericamente alla cessione dell’ex Fiorentina. Come circolato qualche settimana fa, sta tornando di moda il nome di Juraj Kucka, centrocampista slovacco che tanto bene ha fatto nell’ultimo anno di Parma. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, c’è già stato un contatto tra i due club.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!