TMW – Inter, l’entourage di Messi smentisce la trattativa

Le voci tra l’Inter e Leo Messi sono letteralmente esplose negli ultimi giorni, scatenando la fantasia di moltissimi tifosi nerazzurri. Allo stato attuale, però, si è sempre parlato soprattutto di possibilità future in caso di una rottura tra l’argentino e il Barcellona, anche se ufficialmente le parti non hanno mai comunicato alcun genere di problema capace di portare al divorzio. Il club nerazzurro non ha mai trattato direttamente con il ragazzo, anche se pare vi siano stati dei contatti prima del 31 maggio scorso.

Stando a quanto raccolto nelle ultime ore da tuttomercatoweb.com, in questo momento non vi è in atto alcuna trattativa tra Leo Messi e l’Inter, come facilmente poteva risultare intuibile. Dall’entourage è stata ribadita la voce che la Pulce è e continuerà a difendere i colori del Barcellona fino alla scadenza del contratto fissata attualmente nel 2021. Qualora il rinnovo non dovesse arrivare in tempi brevi, però, le voci su un futuro nerazzurro potrebbero ancor di più alimentarsi.

