TMW – L’Inter abbandona la pista Chiesa: due i motivi principali

Dalla scorsa stagione, ed in particolare dall’arrivo di Beppe Marotta, l’Inter ha messo nel mirino il profilo di Federico Chiesa. L’esterno azzurro è da sempre un pupillo del dirigente nerazzurro che ha provato a portarlo a Milano ed a superare la concorrenza della Juventus.

Come riporta TuttoMercatoWeb.com però ora l’Inter ha definitivamente abbandonato la pista di mercato. Innanzitutto sulla fascia destra Antonio Conte avrà un giocatore del calibro di Achraf Hakimi, acquistato per 40 milioni di euro dal Real Madrid. L’investimento importante dunque è stato già fatto. La valutazione della Fiorentina di 70 milioni poi non convince la società. Rocco Commisso non intende scendere di prezzo e l’Inter abbandona la possibilità di portarlo in nerazzurro.

