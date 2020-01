TMW – Politano insiste: vuole la Roma. L’Inter non fa passi indietro, dipende dai giallorossi

Tornare a casa, nel club che lo ha cresciuto ma nel quale non ha avuto modo di esordire, dopo mesi per altro complicati sotto la nuova gestione di Antonio Conte, era e continua ad essere per Matteo Politano la soluzione ideale per gli sviluppi della propria carriera. Gli intoppi più seri del previsto, dovuti alle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, hanno però rallentato lo scambio sino a portare ad una situazione di stallo totale. Come riportato da tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore non si sono fatti passi in avanti.

In questo momento la trattativa sembra esser saltata in aria, con i nerazzurri fermi nella loro posizione: prestito secco o con diritto di riscatto, ma di sicuro senza obbligo. La Roma, viste le frizioni estive avute proprio con l’Inter, non sembra intenzionata ad assecondare quest’ultima richiesta e, dopo aver negato nuovi testi atletici di Spinazzola comandati dal club interista ad Appiano Gentile, rischia di vedere andare in fumo il nuovo arrivo di Politano. L’esterno nerazzurro sta però insistendo: vuole rimanere nella capitale e vestire la maglia giallorossa. Alla Roma servirà un sacrificio…

