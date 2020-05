TMW – Radu non convince per il dopo Handanovic: ora è corsa a tre

L’assenza per oltre un mese dal campo di gioco di Samir Handanovic ha portato l’Inter a riflettere sul futuro, soprattutto in ottica prossime stagioni quando il capitano nerazzurro non difenderà più i pali della Beneamata. L’obiettivo è quello di affiancare un altro portiere ad Handanovic per la prossima stagione prima di diventare definitivamente il titolare.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com tra i vari nomi presi in considerazione non è più in pole quello di Ionut Radu. Il portiere rumeno – essendo di proprietà dell’Inter – è stato per molto tempo la scelta ideale per la società ma la prestazione offerta a San Siro nel 4-0 di dicembre ha fatto fare a tutti un passo indietro.

Ora la “gara” è tra Musso, Gollini e Sepe: la caccia è aperta.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!