TMW – Skriniar incedibile per l’Inter. Ma Leonardo non si scoraggia: tentativo del PSG

Da possibile partente, a punto fermo dell’Inter: lo status di Milan Skriniar è cambiato davvero rapidamente grazie alle parole rassicuranti pronunciate nei giorni scorsi sul suo futuro dal direttore sportivo Piero Ausilio. Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Paris Saint Germain proverà comunque a strappare il difensore al club nerazzurro, vista la partenza di Thiago Silva che da pochi giorni ha firmato ufficialmente un nuovo contratto per il Chelsea.

Nonostante l’Inter parta da una valutazione per il cartellino di almeno 50 milioni di euro, Leonardo vorrebbe comunque fare un tentativo per il centrale slovacco. Va detto infatti che, nel caso in cui il club parigino dovesse realmente bussare alla porta della dirigenza interista con una proposta superiore ai 50 milioni di euro di partenza, l’Inter a quel punto prenderebbe seriamente in considerazione l’offerta.

