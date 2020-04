Mercato – Tolisso va sotto i ferri: i tempi del recupero. L’Inter monitora la situazione

E’ riuscito perfettamente l’intervento chirurgico cui si è sottoposto nella giornata di ieri il centrocampista del Bayern Monaco, Corentin Tolisso. Ad annunciare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso club bavarese, che sul proprio sito ha comunicato che è stato il dottor Johannes Gabel a Murnau ad occuparsi del calciatore francese per rimettere a posto i legamenti laterali della caviglia sinistra precedentemente infortunata.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, la stessa società tedesca ha comunicato che Tolisso potrà intraprendere un percorso di riabilitazione tra quattro settimane circa. Ovviamente la vicenda è seguita in primo piano soprattutto dall’Inter che nelle ultime settimane si è mostrata particolarmente interessata al centrocampista ex Lione. Si è parlato infatti di un possibile scambio con Perisic – attualmente in prestito al Bayern – con eventuale conguaglio economico in favore dei bavaresi.

