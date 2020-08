Tonali-Inter, affare chiuso al 99%: c’è la data precisa per le firme!

Sandro Tonali sarà il primo nuovo acquisto dell’Inter nelle prossime settimane. Dopo aver già piazzato il colpaccio Hakimi, il centrocampista del Brescia sarà il prossimo a firmare per i nerazzurri in vista della prossima stagione. I dettagli del suo contratto sono ormai ben noti: sarà quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Cosa manca per concludere l’affare? L’accordo definitivo con Massimo Cellino, presidente del Brescia. Marotta intende imbastire un’operazione alla Barella, basata su un prestito con obbligo di riscatto che non superi i 35 milioni di euro complessivi.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, inoltre, ci sarebbe già anche la data precisa della chiusura dell’affare sul mercato. Tonali, infatti, dovrebbe firmare per l’Inter al più tardi tra il 4 ed il 7 settembre, data della pausa per le Nazionali che vedrà l’Italia di Mancini impegnata contro Bosnia ed Olanda. Entro quei giorni andrà messo un punto fermo decisivo ad un affare che si trascina ormai da diverse settimane.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<