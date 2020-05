Tonali-Inter, c’è l’accordo! Manca il sì di Cellino: Marotta vuole chiudere

Sandro Tonali e l’Inter sono sempre più vicini. I nerazzurri sono in pole per il centrocampista del Brescia e hanno decisamente staccato la concorrenza, Juventus in primis. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Beppe Marotta ha già raggiunto un accordo di massima con l’agente del calciatore, Beppe Bozzo.

Contratto quadriennale per «Sandrino», che si appresta a guadagnare circa dieci volte più di quanto percepisca ora al Brescia, 250 mila euro annui. Secondo il quotidiano, manca l’ultimo chilometro per chiudere l’affare. La salita è rappresentata dalle richieste di Cellino, che vuole più dei 35 milioni di euro offerti dal duo interista.

La cessione di Mauro Icardi, ufficializzata oggi, potrebbe accelerare l’affare. Tra i tanti nomi associati al club allenato da Conte, è Tonali il più vicino a varcare la porta di Appiano Gentile. Le parole di Piero Ausilio a Sky non erano un caso: “Ha le qualità tecniche per essere da Inter, bisogna vedere se ha i requisiti economici”. La società di Viale della Liberazione è pronta all’ennesimo colpo made in Italy.

