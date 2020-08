Tonali-Inter, fase di stallo. Il Milan tenta il sorpasso: contatti con il Brescia anche oggi

Sandro Tonali da tempo è in cima alla lista per il centrocampo dell’Inter. Il club nerazzurro infatti da tempo ha messo nel mirino il centrocampista del Brescia con Beppe Marotta che si è mosso in anticipo per anticipare la concorrenza. La società ed il giocatore hanno già l’accordo per un contratto quinquennale e si attende soltanto l’incontro decisivo di mercato con il presidente Cellino per la fumata bianca.

Come riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale però la situazione ora è in stand-by, con l’Inter che sembra concentrata su altri obiettivi. Il Milan quindi vuole approfittare di questa fase di stallo ed anche oggi sono proseguiti i contatti per strappare Tonali ai cugini. I nerazzurri devono affondare.

