Tonali-Inter, solo conferme: a vuoto l’ultimo tentativo del PSG, Sandro vuole solo Conte

Il futuro di Sandro Tonali si tinge sempre più di nerazzurro. L’Inter, infatti, è pronta a strapparlo al Brescia con un’operazione ‘alla Barella’, impostata quindi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che accontenta tutti. Cellino, perché incasserà più o meno tutti i 50 milioni che ha sempre chiesto, e Marotta, che può diluirne il pagamento e coprirlo in parte grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche.

Dalla Francia, peraltro, le10sport registra un altro tentativo fallito da parte del Paris Saint-Germain per Tonali. Leonardo avrebbe tentato un ultimo disperato affondo per convincere l’italiano, che però non solo ha dato precedenza alla Serie A, ma sembra aver scelto proprio l’Inter e Antonio Conte. La via del mercato è ormai collegata: Brescia-Milano, viaggio di sola andata.

