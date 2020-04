CM.com – Tonali, si prenota anche il Milan. Ma Inter e Juventus sono in pole

“Tonali? Su di lui non ho dubbi, va preso immediatamente. Ha qualità enormi ed è giovanissimo: chiaro che l’Inter non è Brescia ed il passaggio è duro per chiunque. Conosco Marotta da tantissimi anni e la sua linea è quella di creare un gruppo di italiani forti. I nerazzurri hanno vinto anche senza azzurri, ma allora c’era una colonia forte di argentini”. Così, nel lungo intervento nella diretta di Passioneinter.com, questo pomeriggio Beppe Bergomi si è espresso nei confronti di Sandro Tonali.

Il centrocampista del Brescia fa chiaramente gola a tanti club e non è assolutamente azzardato dire che la prossima estate per il suo cartellino si scatenerà una vera e propria asta di mercato. Se l’interesse molto avanzato di Inter e Juventus è risaputo ormai da mesi, calciomercato.com ha raccontato pure di un contatto con il Milan. I rossoneri, però, si ritrovano al momento in completa fase di programmazione per la prossima annata, per cui rispetto alle altre concorrenti partono da una situazione di leggero svantaggio.

Con o senza il Milan, comunque, difficilmente sarà una corsa a due tra Inter e Juventus. Nel corso dei mesi, infatti, il centrocampista è stato puntualmente ‘spiato’ in azione da osservatori dei più grandi club d’Europa. Tra le società più interessate va annoverato l’interesse del Paris Saint Germain, che sogna insieme al ds Leonardo un nuovo colpo a centrocampo in stile Verratti.

