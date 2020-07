Tonali più un big, lavori in corso a centrocampo: Marotta ha le idee chiare

Sandro Tonali ma non solo. L’Inter è pronta a rafforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Conte in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, l’arrivo del gioiello classe 2000 del Brescia non è in discussione.

Bisogna limare la distanza economica con Cellino prima della definitiva fumata bianca ma la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di fermarsi qui. Insieme a Tonali arriverà un big a centrocampo: Tolisso e Ndombelé i primi nomi sulla lista di Marotta, pronto a scatenarsi sul mercato.

