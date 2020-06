Tonali rivela un retroscena sul Milan: “Scartato? Non mi hanno proprio preso in considerazione”

Nell’interessante intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Sandro Tonali ha rivelato anche un curioso retroscena legato al Milan. Il club rossonero, di cui lui è tifoso e che, anche in queste settimane, ha tentato un timido approccio per portarlo a Milano, lo aveva avuto ad un palmo dal naso ormai quasi quindici anni fa. Quando Tonali aveva appena 7 anni, infatti, sbarcò al Lombardia Uno, club affiliato al Milan, che però non lo notò.

“Scartato dal Milan? Il Lombardia Uno era un loro club affiliato. Ogni due o tre mesi cinque-sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenavano con i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo…”, ha rivelato Tonali.

