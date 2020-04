Tonali stregato da Conte, Marotta sfida la Juve: vuole un “centrocampo invidiabile”

Sono tanti i tavoli su cui Inter e Juventus si daranno battaglia nella prossima sessione di mercato. Il principale, però, sembra essere quello su Sandro Tonali, diamante puro del Brescia che a soli 20 anni vale già 50 milioni di euro. In tempo di crisi post Coronavirus, con tutta probabilità, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino dovrà però accontentarsi di cifre leggermente inferiori, motivo per cui la sfida tra le due big italiane diventa ancor più sentita.

Come riporta il Corriere dello Sport, Beppe Marotta sta studiando un reparto di centrocampo definito ‘invidiabile’, per la sua Inter. E Tonali, in questo senso, rappresenterebbe uno dei punti di forza, soprattutto se strappato alla concorrenza bianconera, che da anni domina anche il mercato nei confini nazionali. Le alternative, ad ogni modo, non mancano: da Vidal a Castrovilli, passando per il più low-cost Locatelli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!