TS – Il Torino frena la cessione di Belotti: “Non è in vendita”

Non ha alcuna intenzione di trattare, il Torino, per quanto riguarda il nome di Andrea Belotti. Il centravanti e capitano della formazione granata è stato negli ultimi giorni al centro di diverse voci di calciomercato. Per il presidente Urbano Cairo e il neo direttore sportivo Davide Vagnati, però, il Gallo non è assolutamente in vendita. L’attaccante rappresenta non solo un patrimonio unico per la formazione torinese, ma soprattutto un elemento di grande leadership all’interno dello spogliatoio.

Insomma, perdere Belotti in questo momento significherebbe perdere per il Torino rinunciare ad un simbolo di attaccamento rispetto al quale si riconoscono tutti i tifosi granata. Come riferito da Tuttosport, nei giorni scorsi si era parlato soprattutto di tre club interessati al calciatore: Inter, Fiorentina e Monaco. I nerazzurri, che potrebbero infatti perdere Lautaro Martinez nei prossimi mesi, stanno effettivamente monitorando anche il Gallo tra i tanti nomi sul proprio elenco, ma trattare con queste premesse – sebbene gli ottimi rapporti tra le due società – non sarà per niente semplice.

