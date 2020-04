TS – Il Torino torna su Gagliardini: si pensa a scambio con Izzo

Si può sviluppare un interessante discorso di mercato nei prossimi mesi tra Inter e Torino. Come sottolineato più volte da Beppe Marotta nelle ultime settimane, infatti, le ripercussioni economiche dovute alla crisi da coronavirus si faranno inevitabilmente sentire nei prossimi mesi e, per quanto riguarda il tema di mercato, i club dovranno trovare soluzioni alternative rispetto ai consueti investimenti milionari delle passate stagioni. Gli scambi, ad esempio, potrebbero divenire uno dei principali strumenti per aggiustare le rose.

Come rilanciato questa mattina da Tuttosport, un’idea intrigante potrebbe essere ad esempio quella di un cambio di maglie alla pari tra Roberto Gagliardini e Armando Izzo. Il centrocampista dell’Inter è già stato accostato alla formazione granata in passato e continua a piacere per il futuro. Il difensore del Torino, invece, è stato inserito da Antonio Conte nella lista degli obiettivi del club per la prossima estate poiché perfetto interprete del proprio sistema difensivo a tre uomini.

