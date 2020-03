Torna la telenovela Icardi, l’annuncio di Tuttosport: “In estate alla Juve”. Ma l’Inter si sfrega le mani

Lo scenario che prevede lo sbarco di Mauro Icardi alla Juve, in casa Inter, oggi spaventa molto meno. L’anno scorso, infatti, il passaggio dell’ex capitano in bianconero spaventava molti supporters nerazzurri, che temevano di perdere l’attaccante titolare (o pseudo tale) e di essere poi puniti dai suoi gol al fianco di Cristiano Ronaldo e compagni. A distanza di tempo, e con un Lukaku in più, lo scenario ora non appare così tragico.

Non tragico ma comunque realistico: secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, l’arrivo a Torino dell’ex 9 nerazzurro è più di una suggestione. A distanza di mesi, però, l’Inter si sfrega le mani: per portare ad una cessione in bianconero, infatti, il Paris Saint-Germain dovrebbe in ogni caso riscattarlo, permettendo ai nerazzurri di incassare 70 milioni di euro. A quel punto inizierebbe la trattativa con la Juventus, che potrebbe garantire ai transalpini il cartellino di uno tra Higuain e Pjanic.

