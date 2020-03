Tottenham, un ex Inter per il centrocampo: a Mourinho piace Kondogbia del Valencia

Josè Mourinho chiede rinforzi a centrocampo e il Tottenham potrebbe puntare su un ex Inter per rinforzare il reparto: al tecnico piace molto Geoffrey Kondogbia del Valencia. Dall’Inghilterra fanno sapere come lo Special One sembra seriamente intenzionato a puntare sull’ex nerazzurro. Secondo quanto riporta Sky Sports, il francese attualmente in forza agli spagnoli, rappresenta uno dei nomi messi in lista dall’allenatore portoghese per rinforzare gli Spurs in estate.

Classe ’93, Kondogbia dopo aver lasciato i nerazzurri per approdare in Liga è diventato un pilastro del Valencia, riscattando le stagioni deludenti vissute in Italia. Con la maglia dell’Inter, che lo acquistò per oltre 30 milioni dal Monaco strappandolo al Milan, il transalpino ha giocato due stagioni dal 2015 al 2017, con 56 presenze, 2 goal e tante polemiche per lo scarso rendimento.

