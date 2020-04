Trezeguet: “Il PSG dovrebbe riscattare Icardi per diversi motivi. Juventus? L’interesse non risale a ieri”

Mauro Icardi è sempre al centro del mercato dell’Inter. Dalla sua cessione il club di Viale della Liberazione potrebbe incassare un corposo tesoretto da investire in altre operazioni. Il riscatto da parte del Paris Saint Germain è ancora in dubbio, con la Juventus pronta in ogni caso a tentare il colpo. Proprio un ex bianconero, David Trezeguet ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, dove ha commentato anche la situazione dell’attaccante argentino.

“Se fossi Leonardo riscatterei Icardi, per diversi motivi. Prima di tutto per la sua età. A 27 anni è ancora giovane. Ci sono pochissimi attaccanti in giro di quel livello, con determinate statistiche (20 gol in 31 gare, ndr) che si trovano sul mercato. Anche se ha giocato meno nelle gare prima dello stop per il coronavirus, si è adattato al PSG e ha dimostrato le sue qualità. Icardi è sempre meglio averlo con te che contro di te. Capisco l’interesse della Juve. Non risale a ieri. Stiamo parlando di un marcatore unico, con un registro atipico e un’efficienza formidabile”.

