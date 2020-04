TS – 4 certezze, 2 promesse e 3 addii. Da Handanovic ad Esposito: il punto sui rinnovi in casa Inter

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare con particolare attenzione anche per quanto riguarda il capitolo dei rinnovi di contratto. Parlato di Brozovic, sono tanti i giocatori nerazzurri che devono risolvere la propria situazione contrattuale con la dirigenza.

In casa Inter le certezze sono 4. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo è capitan Handanovic che prolungherà di un anno il suo accordo con l’Inter dopo l’ennesima stagione ad altissimo livello. Ha un accordo da tempo con la società anche D’Ambrosio, l’ufficialità potrebbe arrivare al termine della stagione: per lui ingaggio da 3 milioni di euro fino al 2022. Young ha convinto tutti e il suo contratto verrà prolungato di un altro anno, stesso discorso per Candreva che è rinato grazie alla cura Conte: anche per lui possibile rinnovo fino al 2022.

Asamoah e Ranocchia, in scadenza nel 2021, non dovrebbero rinnovare così come Berni. Padelli potrebbe diventare terzo portiere mentre l’Inter a fine anno blinderà con ogni certezza Sebastiano Esposito: il canterano nerazzurro, dopo aver compiuto 18 anni, si legherà al club fino al 2025 con un contratto di cinque anni. Riconoscimento importante anche per Alessandro Bastoni: il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma gli verrà riconosciuto un aumento importante dopo essere diventato in poco tempo un titolare.

