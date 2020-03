TS – Cercasi vice Brozovic: Tonali il sogno, spunta l’ex Milan Locatelli. E Pellegrini…

Non solo Castrovilli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al centrocampista azzurro della Fiorentina, l’Inter monitora altri profili giovani in vista della prossima finestra estiva di mercato per la mediana nerazzurra.

Marotta è in piena corsa per Sandro Tonali, anche se intorno al centrocampista del Brescia si scatenerà un’asta con la Juventus. Occhi anche su Lorenzo Pellegrini che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma. Attenzione all’ex Milan Manuel Locatelli, play del Sassuolo e capitano dell’Under 21: potrebbe diventare un’ottima alternativa a Brozovic.

