TS – Concorrenza Juve per Willian: la carta bianconera è Maurizio Sarri

Il mercato dell’Inter guarda anche alle possibili opportunità che potrebbero manifestarsi con giocatori da prelevare a parametro zero. Nelle ultime ore un nome circolato è quello di Willian, attualmente al Chelsea ma in scadenza di contratto nel 2020. Stando a quanto riportato su Tuttosport, però, per il giocatore c’è forte la concorrenza della Juventus.

Le trattative per il rinnovo fra il brasiliano ed i Blues starebbero incontrando non poche difficoltà, dato che il giocatore vorrebbe un contratto triennale, mentre il club pare disposto a proporne solo due. Secondo il quotidiano torinese, a far pendere verso la società bianconera ci sarebbe l’apprezzamento per il tecnico Maurizio Sarri, già avuto nel Chelsea. Con Antonio Conte, invece, il rapporto non è mai stato idilliaco e questo potrebbe complicare le cose.



