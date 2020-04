TS – Conte padrone del destino di Lautaro: Inter e Barcellona non trovano l’accordo

Sarà Antonio Conte a decidere del futuro di Lautaro Martinez. Il tecnico leccese, estremamente soddisfatto del percorso svolto durante questa stagione dal giovane centravanti argentino, secondo Tuttosport avrà l’ultima parola sull’affare. In questo momento il club lo ritiene incedibile e potrebbe arrendersi solamente in caso di pagamento dell’intera clausola da 111 milioni di euro da parte del Barcellona, visto che sulle contropartite le due società proprio non riescono a venirsi incontro.

Dopo le voci su Arthur in direzione Juventus, i fari nerazzurri sono comunque rimasti puntati su Carles Aleñá come vice-Brozovic, più un difensore a scelta tra Semedo, Junior Firpo e Todibo. Ma sulle valutazioni che i due club fanno dei rispettivi calciatori in ballo resta una differenza troppo ampia per essere colmata. Conte, che non vorrebbe smontare in alcun caso il tandem Lautaro-Lukaku, sarebbe disposto a cedere solamente in caso di alternativa già pronta e all’altezza dell’argentino. E, secondo le ultime voci da Appiano Gentile, il nome a cui l’allenatore strizza particolarmente l’occhio è quello dell’esperto Pierre-Emerick Aubameyang.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!