TS – Conte non voleva Eriksen! Diventerà pedina di scambio sul mercato?

Non farà alcuna retromarcia l’Inter per quanto riguarda il futuro di Christian Eriksen, visto l’investimento effettuato lo scorso gennaio e il clamoroso danno d’immagine che ne deriverebbe. Ma, stando a quanto riportato stamattina da Tuttosport, se dipendesse esclusivamente da Antonio Conte, il trequartista verrebbe ceduto o comunque utilizzato come pedina di scambio sul mercato. Il tecnico leccese avrebbe infatti desiderato più un calciatore come Vidal, molto simile al prototipo di centrocampista adatto alle sue idee tattiche.

Eppure, alla ripresa della stagione, sia in Coppa Italia contro il Napoli che in campionato con la Sampdoria, Christian Eriksen aveva incanalato due ottime prestazioni nel nuovo modulo costruito proprio per lui dal tecnico leccese. Il danese, però, si è andato via via spegnendo, fino a perdere nuovamente il posto da titolare in favore di Borja Valero. Il prossimo mese sarà chiaramente quello decisivo, con le ultime giornate di campionato e il ritorno in Europa League. Ma l’impressione è che un forte confronto tra società e tecnico a fine stagione potrebbe decidere definitivamente le sorti dell’ex Tottenham.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<