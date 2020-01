TS – Conte sceglie Vidal, è lui l’uomo giusto per l’Inter? I motivi del sì e quelli del no

Arturo Vidal è l’uomo scelto dalla dirigenza dell’Inter per rafforzare il centrocampo e tenere viva la lotta in campionato contro quella Juventus leader incontrastata della Serie A da quasi un decennio. Antonio Conte, che da tempo chiede nuovi innesti e che conosce bene il cileno, con cui ha vinto il suo primo scudetto, ha fatto il suo nome alla dirigenza di Viale della Liberazione. Nell’edizione odierna Tuttosport ha elencato i motivi del sì e quelli del no all’acquisto del giocatore del Barcellona.

PERCHÈ SI – Arturo Vidal è senza dubbio uno dei top player di fama mondiale che ridurrebbe il gap dalla Juventus; inoltre il giocatore ha guidato il suo Cile a numerosi successi internazionali e si inserirebbe al maglio nel 3-5-2 di Antonio Conte. L’apertura della causa legale nei confronti del Barcellona, poi, pare sintomo della volontà del giocatore di lasciare il club catalano, che nel mentre sta provando a chiudere per il sostituto Dani Olmo.

PERCHÈ NO – Il problema è che, nonostante tutto, i blaugrana paiono non voler concedere sconti alla formazione nerazzurra, senza scendere sotto la cifra dei 20 milioni a titolo definitivo. Ma dopo aver vissuto in estate la delicata situazione relativa a Radja Nainggolan, Beppe Marotta ha qualche perplessità nell’investire determinate cifre su un giocatore di 33 anni con problemi caratteriali. Inoltre tutto dipenderà dagli incastri di mercato relativi all’operazione Eriksen ed alla cessione di Gabigol o Politano.

