TS – Conte fa le valigie a Skriniar e Brozovic. L’Inter tratta anche maxi-scambi

Incredibile come lo status di ogni calciatore non sia eterno e possa variare da un momento all’altro. Almeno fino a metà stagione, in casa Inter, pensare ad un futuro senza Milan Skriniar e Marcelo Brozovic risultava quasi impossibile. Oggi, invece, come ribadito questa mattina sulle colonne di Tuttosport, entrambi i nerazzurri non sono più considerati intoccabili né dalla società, né da Antonio Conte che in tal senso ha già fatto trapelare importanti segnali.

Il tecnico leccese non ha avuto alcun problema a far accomodare sia Skriniar che Brozovic in panchina nell’ultimo turno contro la Fiorentina, per far capire alla dirigenza di essere disposto a sacrificare entrambi pur di arrivare ad altri obiettivi di mercato. Parliamo infatti di due calciatori corteggiatissimi in Premier League: Chelsea, Tottenham e Liverpool seguono il centrocampista croato; mentre il difensore slovacco piace alle due di Manchester e al Paris Saint Germain.

L’Inter, tra l’altro, sarebbe disposta anche ad ascoltare proposte per eventuali scambi. Con il Chelsea, ad esempio, si potrebbe discutere sia del sogno Kanté che dell’obiettivo dichiarato sulla sinistra Emerson Palmieri. Con il Tottenham di José Mourinho potrebbe invece essere messa in piedi una trattativa con il partente Ndombele, mentre del Manchester City il profilo che più piace ai vertici nerazzurri è quello di Gabriel Jesus.

