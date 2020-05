TS – Conte-Vidal, storia infinita. L’Inter ritenta il colpo, ma senza Lautaro

Stanno per scattare esattamente due anni dal primo interesse dell’Inter mostrato nei confronti di Arturo Vidal. Allora il centrocampista cileno vestiva la maglia del Bayern Monaco e, nell’estate del sogno Luka Modric, veniva accostato con una certa insistenza alla maglia nerazzurra. Alla fine, però, lo scatto improvviso del Barcellona bruciò la concorrenza interista, dando vita ad un inseguimento mai realmente tramontato e che si è riacceso soprattutto con l’arrivo di Antonio Conte.

Nonostante l’acquisto di Christian Eriksen a gennaio, il centrocampista cileno può ancora sperare di sbarcare all’Inter. Come ribadito da Tuttosport questa mattina, la cessione a titolo definitivo di Radja Nainggolan darebbe tra qualche mese il via libera per l’assalto ad Arturo Vidal. L’ex Juventus, però, non rientrerà il alcuna trattativa parallela tra il Barcellona e Lautaro Martinez: il club nerazzurro è stato chiaro sotto questo punto di vista ed ha sempre ribadito che il cileno non interessa come contropartita per l’argentino.

