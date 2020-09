TS – Da Skriniar ad Eriksen, l’Inter disposta ad ascoltare offerte: ma tutti vogliono restare. Sul mercato…

Fatta eccezione per alcuni (tra cui Lukaku, Barella, Hakimi e Bastoni) tutti i giocatori dell’Inter sono vendibili se sulla scrivania della dirigenza arriveranno entro fine mercato offerte importanti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport non è cambiata la linea di pensiero in casa Inter. Da Skriniar a Godin, passando per Brozovic e anche Eriksen: per tutti la dirigenza nerazzurra è pronta ad ascoltare offerte.

Il danese, ad esempio, partirebbe solo di fronte ad un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. La scelta deriva dal fatto che per accontentare Conte con ulteriori colpi l’Inter ha la necessità di vendere. Tutti i giocatori sacrificabili però hanno ribadito nei giorni scorsi di non voler lasciare Milano e questo avrebbe rallentato il mercato.

