TS – Derby d’Italia anche sul mercato: sfida tra Inter e Juve per Pinamonti-Scamacca

Anche in sede di mercato sarà Derby d’Italia. Inter e Juve hanno infatti nel mirino gli stessi giocatori: Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca. Il primo è al Genoa, che lo ha acquisto per 19, 5 milioni. Su di lui, però, la società nerazzurra ha una prelazione per riacquistare a prezzo maggiorato, scrive Tuttosport.

L’idea della dirigenza meneghina è quella di completare il reparto offensivo con il classe ’99, che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota dalla cessione (in prestito) di Salvatore Esposito. L’idea non entusiasma però totalmente, ed ecco allora che la Juve è pronta ad inserirsi.

Quanto a Gianluca Scamacca, invece, l’Inter ha una corsia preferenziale. L’attaccante scuola Roma e PSV è anche nel mirino del Olympique Marsiglia e del Milan. I nerazzurri, però, potrebbero sfruttare il riscatto di Stefano Sensi dal Sassuolo, interessato anche a Lorenzo Pirola, difensore classe 2002.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<