TS – Dietro la (possibile) cessione di Brozovic c’è Conte?

Per cercare di portare a casa N’Golo Kanté l’Inter deve sacrificare un big. La scelta sembrerebbe ricaduta su Marcelo Brozovic, che ieri su Instagram ha fatto sapere di voler rimanere in nerazzurro. La volontà del croato non è però la stessa della società e di Antonio Conte.

E non per fattori di campo – dove è sempre stato uno dei punti fermi, quando disponibile -, quanto per quelli extra, che Conte non tollera, addii Icardi e Nainggolan docet. La volontà del tecnico nerazzurro di non avere elementi che potrebbero rompere gli equilibri potrebbe essere la ragione principale per il probabile addio di Brozovic.

Sul 27enne c’è il Bayern Monaco, intenzionati a portarlo in Baviera (insieme al connazionale Perisic) con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Tuttosport.