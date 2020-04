TS – Difesa Inter, tante certezze e un solo dubbio. Rebus Godin: tre i possibili sostituti

A differenza degli altri reparti, quello difensivo di casa Inter sembra essere quello più completo in vista della prossima stagione. Handanovic prolungherà il proprio contratto fino al 2022, mentre De Vrij, Bastoni e Skriniar restano tre certezze. Ranocchia e D’Ambrosio dovrebbero rimanere come alternative.

L’unico dubbio è legato al futuro di Diego Godin. Il difensore uruguaiano potrebbe lasciare Milano dopo un solo anno: l’ex Atletico Madrid non è riuscito ad imporsi nella difesa a 3 di Conte e potrebbe finire in Premier League.

In caso di partenza gli obiettivi sono noti. Kumbulla piace e si tratterebbe di un investimento importante per il futuro, Vertonghen potrebbe arrivare a zero con Lukaku che starebbe spingendo per portare a Milano il connazionale. Come ultima alternativa anche Armando Izzo, che secondo quanto riportato da Tuttosport, è stato offerto al club nerazzurro da Raiola.

