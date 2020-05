Ts – Duello Inter-Juve per Pogba: trattative (al ribasso) già iniziate con un jolly

L’infinito duello di mercato tra Inter e Juventus sembra essersi spostato, almeno mediaticamente, su Paul Pobga in questi giorni. Il centrocampista francese, segnalato in uscita dal Manchester United, sta infiammando la sfida tra le due contendenti italiane che hanno nel Real Madrid la più grande e temibile rivale, ma anche un jolly su cui fare affidamento per tentare di colmare il gap.

Gli spagnoli, infatti, vantano una potenza di fuoco sicuramente superiore e che nonostante la crisi del calcio globale consentirebbe al club di mettere a bilancio un investimento così importante come quello necessario per assicurarsi il Polpo. Secondo Tuttosport però, alla luce della particolarità del prossimo mercato, Inter e Juventus sono comunque in corsa e stanno trattando al ribasso per mettere a segno il colpo grazie anche al decreto crescita che prevede una tassazione molto agevolata (anche) per i calciatori provenienti dall’estero. Così le italiane potrebbero competere sull’ingaggio, ma bisognerà trovare comunque un accordo pure con lo United.

