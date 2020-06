TS – Futuro Cavani? La decisione dopo la Champions. L’Inter ci proverà solo in un caso

33 anni ma ancora tanta voglia di giocare, di segnare e di fare la differenza: Edinson Cavani a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e potrà essere acquistato a zero. Un attaccante del genere gratis è un’occasione ghiotta per molti club e l’Inter ci sta pensando sul serio.

Come riporta il quotidiano Tuttosport però la decisione di Cavani sulla sua futura squadra ci sarà soltanto ad agosto, quando l’edizione della Champions League sarà terminata. I parigini sono infatti ai quarti di finale e la massima competizione europea riaprirà i battenti quando tutti i campionati nazionali saranno terminati. I nerazzurri poi – si legge – tenteranno il tutto per tutto con Cavani soltanto se avranno la certezza della partenza di Lautaro Martine. Matador o Toro: c’è spazio solo per uno.



