TS – Gagliardini, due mesi per decidere il futuro: piace a Conte, ma la concorrenza a centrocampo è alta

Due mesi da osservato speciale per Roberto Gagliardini, che da qui a fine campionato dovrà dimostrare di essere un calciatore da Inter, in grado di meritare la conferma in quel centrocampo nerazzurro dove con l’eventuale arrivo di Tonali ed il possibile ritorno di Nainggolan aumenterebbero notevolmente la concorrenza.

A giocare in favore della sua riconferma c’è il fatto che le sue qualità tecniche, assolutamente diverse da quelle di tutti gli altri calciatori presenti in rosa, sono particolarmente apprezzate da Antonio Conte, L’obiettivo di Beppe Marotta, poi, è quello di costruire una rosa basata su un’ossatura italiana: ma, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sono necessari investimenti importanti, e per questo i circa 20-25 milioni che potrebbero arrivare dalla cessione di Gagliardini fanno gola.

Il centrocampista ha infatti parecchie squadre interessate in Serie A, fra cui in prima linea c’è la Fiorentina: il futuro si gioca tutto in due mesi, con il giocatore che dovrà convincere il suo club alla riconferma.

