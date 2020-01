TS – Genoa, Cagliari, Spal, Parma e… Inter: che intreccio di mercato per Pinamonti!

Mino Raiola, super agente di mercato, ieri ha fatto visita nella sede dell’Inter per parlare del futuro di Andrea Pinamonti: il canterano nerazzurro non rientra più nel progetto tecnico del Genoa ma la sua situazione è bloccata per motivi di bilancio.

Come riportato da Tuttosport infatti l’Inter ha già registrato la sua cessione da 18 milioni di euro, trattandosi si un prestito con obbligo di riscatto. Il Genoa così è al lavoro per cercare di trovare una terza squadra a cui girare Pinamonti a quella cifra e che mantenga l’accordo.

Trattativa avviata con il Cagliari che ha cercato di inserire nell’affare però Alberto Cerri, valutandolo 10 milioni: un profilo che però non interessa al Genoa che ha già puntato a gennaio sul ritorno di Mattia Destro. Cerri, però, intriga la Spal e così la trattativa potrebbe sbloccarsi all’inizio della prossima settimana. Spal e Parma rimangono sullo sfondo e monitorano la situazione di Pinamonti, ma la valutazione di 18 milioni di euro per il riscatto al momento viene considerata eccessiva.

