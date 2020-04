TS – Giroud e Vidal ma non solo. Kumbulla, Hansen e Iliev: ecco l’Inter che verrà

Grandi campioni internazionali come Giroud e Vidal per alzare il livello di esperienza all’interno dello spogliatoio ma anche giovani talenti per l’Inter che verrà. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è in lizza insieme a Manchester City, Lispia e altri top club europei per Sontje Hansen, attaccante classe 2002 dell’Ajax già affacciatosi in prima squadra: la valutazione è di circa 10 milioni di euro.

Un altro talento nel mirino è Nikola Iliev, trequartista offensivo bulgaro classe 2004 che milita nel Botev Plodvin. Senza dimenticare Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona in pole per sostituire Godin nel pacchetto difensivo di Conte.

